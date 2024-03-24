Початок самої війни більшість американців очікують вже в найближчі роки.

Більшість громадян США очікують на початок Третьої світової війни протягом найближчих десяти років. На їхню думку, Україна буде серед союзників Америки. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного міжнародною платформою YouGov.

"Більшість американців вірять, що нова світова війна принаймні певною мірою може статися в найближчі п’ять-десять років, але більшість не думають, що вони б добровільно пішли служити на військових або небойових ролях, якби США були залучені", – повідомляють автори дослідження.

Так, на запитання про те, чи очікують вони початку світової війни у найближчі 10 років, 61% американців відповіли ствердно: 22% назвали таку можливість дуже ймовірною, 39% – досить ймовірною. Не вірять у близький початок війни 22% опитаних: 17% назвали цей сценарій не дуже ймовірним, а 5% – зовсім неймовірним. Примітно, що прихильники Республіканської партії більше вірять у близький початок війни, ніж прихильники демократів.

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При цьому 77% опитаних американців вважають, що США братимуть у участь у новій світовій війні, якщо вона справді почнеться. Також 72% очікують, що у війну вступить Росія – причому на протилежному від США боці. Про Китай так само думають 69% опитаних. Серед потенційних ворогів США у цій війні американці найчастіше також згадували Іран (67%), КНДР (65%) та Ірак (57%).

У переліку потенційних союзників США Україну американці згадали однією з перших – 58% опитаних. Більше голосів має тільки Велика Британія – 67%. Також можливим союзником США американці вважають Ізраїль (58%), Францію (57%), Німеччину (54%), Австралію (51%) та інші країни.

Опитані американці в переважній більшості вірять, що США разом із союзниками зможуть перемогти будь-яку ворожу коаліцію – Росію із її союзниками (53% вірять в перемогу США проти 11%, які вірять в перемогу Росії), Китай із його союзникам (48% проти 11%), Китай і Росію разом із їхніми союзниками (45% проти 12%).

Показово, що самі опитані не надто прагнуть брати участь у війні. Лише 6% сказали, що пішли б добровольцями на таку війну. Ще 9% пішли б воювати, якби їх призвали. 13% вже зараз зізнаються, що уникатимуть потрапляння на фронт. Решта обрали такі варіанти як "не впевнений" та "не думаю, що знадоблюсь збройним силам через вік чи інвалідність".

Загроза Третьої світової війни

Як писав УНІАН, США можуть прискорити початок світової війни, якщо самоізолюються та ігноруватимуть дії регіональних агресорів. Саме за таким сценарієм почалася Друга світова війна, яку США могли зупинити, але самоусунулися на її початку.

Тим часом аналітики попереджають, що Захід категорично не готовий до повномасштабної війни на виснаження, як в Україні. Проблема полягає як у неправильній воєнній доктрині, зосередженій на швидкоплинній маневреній війні, так і у неготовності промислової бази до виробництва великої кількості зброї.

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