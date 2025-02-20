На думку президента США, якби Байден покерував країною ще рік, Третя світова вже б почалася.

Президент США Дональд Трамп попередив, що Третя світова війна "не так уже й далеко", але водночас висловив упевненість, що це не станеться під час його президентства. Про це він сказав під час виступу на саміті Інституту інвестиційної ініціативи майбутнього в Маямі, пише CNN.

Говорячи про війни в Україні та на Близькому Сході, президент США заявив, що третя світова війна "не так вже й далеко", і додав, що його президентство запобігатиме цьому.

"Я швидко рухаюся до припинення війн, врегулювання конфліктів і відновлення миру на планеті - я хочу миру. І я не хочу бачити… усіх убитими. Подивіться на смерті на Близькому Сході, і на смерті, які відбуваються між Росією та Україною", - наголосив Трамп.

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Він зазначив, що збирається "покласти цьому край", адже "Третя світова війна нікому не вигідна".

"І ви не так далеко від неї, я вам зараз скажу, ви не так далеко. Якби у нас була адміністрація [президента Джо Байдена] ще рік, ви були б у Третій світовій війні, а зараз цього не станеться", - додав президент США.

Трамп знову згадав президента України Володимира Зеленського, водночас наголосивши. що любить Україну.

"Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу - його країна розбита, а мільйони й мільйони людей загинули без потреби... Тож ми сподіваємося скоро побачити припинення вогню та відновити стабільність у Європі та на Близькому Сході", - зазначив американський лідер.

Останні заяви Трампа

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп звинуватив Україну в зриві угоди щодо корисних копалин, яка, як він думав, допомогла би повернути витрачені на підтримку Києва гроші. Також він заявив, що США витратили $350 млрд на Україну але, на відміну від Європи, нічого не отримали за це.

Також він назвав Зеленського "скромно успішним коміком і диктатором без виборів". Господар Білого дому звинуватив президента України у розбазарюванні американської допомоги та у створенні диктатури. Він знову зачепив тему виборів в Україні, поставивши їх відсутністю під час війни у провину Зеленському.

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