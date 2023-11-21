Вашингтон готував масштабну евакуацію.

Сполучені Штати Америки на початку повномасштабної війни готувалися евакуювати своїх громадян з України, оскільки були переконані, що Київ впаде протягом трьох днів.

Про це розповів польський журналіст Збігнєв Парафянович у своїй книзі Polska na wojnie ("Польща на війні"). Згідно з його даними, Білий дім мав намір вивезти з країни 40 тисяч осіб, у тому числі всю українську політичну еліту і істеблішмент.

Радник Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван найбільш скептично оцінював шанси України. Через це у нього виникали суперечки з головою управління Президента Польщі з міжнародної політики Якубом Кумочем, який був переконаний у перемозі країни.

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Через ці сумніви Штати не хотіли постачати Україні важку техніку, а пізніше - винищувачі, пише журналіст. Передачу танків Т72 узгодили тільки після зустрічі Байдена і Дуди.

Інші факти з книги "Польща на війні":

Раніше журналіст розповів, як літак, в якому польський президент летів на зустріч з Байденом, екстрено посадили через неполадки. Тоді Польща розглядав варіант із замахом на Дуду.

Також він заявляє, що після нападу РФ на Україну Лукашенко розглядав можливість втечі з країни через Польщу.

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