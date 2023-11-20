Також на борту був глава Генштабу Збройних сил Польщі.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, навесні 2022 року, Польща розслідувала можливий замах на президента і начальника Генерального штабу Збройних сил країни.

Про це розповів польський журналіст Збігнєв Парафянович у своїй книзі Polska na wojnie ("Польща на війні"). 25 березня Анджей Дуда і генерал Раймунд Анджейчак летіли в Жешув на зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

У якийсь момент новому Boeing 737-800 NG довелося здійснити аварійну посадку. Пасажири заявляють, що вони були "близькі до смерті" через несправність тримера - пілотам довелося боротися з ручками управління. Після посадки делегація пересіла на інший літак.

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Тоді в якості однієї з ймовірних причин розглядалася можливість диверсії або замаху на вбивство.

Катастрофа Ту-154 у Смоленську

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року біля російського аеродрому "Смоленськ-Північний" розбився польський урядовий літак. Делегація слідувала на жалобні заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського розстрілу.

На борту перебували 96 осіб. Тоді загинув президент Польщі Лех Качинський і його дружина, військове командування країни, політики, а також громадські та релігійні діячі.

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