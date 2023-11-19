Напад Росії на Україну, схоже, досить сильно налякав білоруського диктатора.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розглядав можливість втечі через Польщу, оскільки не довіряв Кремлю. Про це пише польский журналіст Збіґнєв Парафянович у своїй книзі Polska na wojnie ("Польща на війні"), яка розкриває раніше невідомі "польські" аспекти російсько-української війни.

Так, польскі посадовці розповіли журналісту на умовах анонімності, що в перші місяці російського вторгнення в Україну Варшава була серйозно занепокоєна через можливий вступ Білорусі у війну. Але самим лише занепокоєнням поляки не обмежилися і почали готувати сценарій відправки в Білорусь "антирежимних диверсійних груп", щоб вони сіяли хаос в тилу білоруської армії.

Однак сам Лукашенко тоді був так нажаханий, що навіть почав надсилати до Варшави різними каналами запити про те, чи дозволять йому перетнути кордон і вилетіти з найближчого польського аеропорту. Як зазначається, диктатор чудово розумів, що росіяни не дозволять йому вилетіти з білоруського повітряного простору, якщо війна піде за поганим для них сценарієм.

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Також у книзі розповідається, що під час російсько-українських мирних переговорів у березні 2022 року, які проходили на білоруській території, саме польські спецпідрозділи гарантували безпеку українських делегатів. Польські бійці супроводжували українців на гелікоптерах, які приземлилися на білоруській землі.

За збігом обставин, у перші дні повномасштабного вторгнення польські спецпризначенці перебували у Броварах, де вони тренували українських колег. Але евакуюватися одразу вони не стали, а затрималися на певний час, аби зібрати розвідувальні дані. Стверджується, що аналогічно відбулося із британськими спецпризначенцями.

Лукашенко на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Як відомо, Білорусь надала Росії свою територію для наземного вторгнення в Україну з півночі та для нанесення повітряних ударів. Тоді Лукашенко стверджував, що своїм вторгнення в Україну Росія буцімто захистила Білорусь. За версію диктатора, українці планували одночасно повномасштабний наступ на окуповану частину Донбасу і на Білорусь, і росіяни буцімто зірвали цей план.

Примітно, що білоруська армія так і не взяла безпосередньої участі у вторгненні в Україну, попри ймовірний тиск Кремля. Максимум, на що погодився Лукашенко – це проводити безперервні навчання білоруської армії з маневрами біля українського кордону, аби Україна не могла перекинути на фронт свої підрозділи, що прикривають білоруський кордон.

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