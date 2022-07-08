На цей проект знадобиться близько 330 мільйонів злотих.

Польща побудує систему спостереження на кордоні з Калінінградською областю Росії.

Про це розповів Головнокомандувач прикордонної служби Томаш Прага в інтерв'ю Wiadomosci.

"Ми практично готові, документація підготовлена, ми працюємо над отриманням відповідних коштів. За нашими оцінками, в цьому розділі нам буде потрібно близько 330 мільйонів злотих з урахуванням інфляції", - сказав Прага.

Він наголосив, що "цей партнер також стає все менш і менш стабільним".

Наразі будівництво паркану на кордоні з Білоруссю протяжністю 187 км наближається до завершення. Прага зазначив, що у планах уряду повністю закінчити його до 15 липня.

П'ятиметровий сталевий паркан увінчаний гармошкою або колючим дротом. До осені має бути готова і система камер та детекторів.

Прага каже, що повну оперативну готовність та функціональність забору можна буде оцінити у середині вересня.

Як повідомляв УНІАН, Польща 30 червня оголосила про завершення будівництва стіни на кордоні з Білоруссю.

Раніше Польща і країни Балтії звинуватили Білорусь і Російську Федерацію в створенні міграційного потоку на кордоні.

За даними прикордонної служби Польщі, з початку 2022 року польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути близько шести тисяч мігрантів.

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