Роботи хочуть розпочати вже навесні.

У березні цього року Польща розпочне будівництво електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю.

Про це повідомляюють у Прикордонній службі Польщі, пише Польське радіо. За словами речниці служби лейтенанта Анни Міхальської, зараз вони очікують від фірми, яка цим займається, проєкт бар'єра.

"Фірма має представити нам проєкт до узгодження, ми будемо вносити поправки. Згідно з планом, інсталяція електронного загородження повинна розпочатися у березні. Ми розраховуємо на те, що все відбудеться згідно з цим планом, якнайшвидше. Електронний бар'єр має бути готовий до кінця третього кварталу цього року", - сказала вона.

Відео дня

Речниця назвала ситуацію на кордоні Польщі та Калінінградської області спокійною та стабільною.

Польща відгороджується від РФ та Білорусі

Нагадаємо, що у 2021 році Литва, Латвія, Польща та Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї. Після цього Литва та Польща почали будувати загородження.

У серпні Литва завершила будівництво бар'єру на ділянках кордону протяжністю близько 550 кілометрів.

А вже у червні стало відомо, що Польща завершила будівництво загородження на кордоні з Білоруссю.

Вас також можуть зацікавити новини: