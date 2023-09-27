Трюдо назвав інцидент "жахливою помилкою" і заявив, що за неї несе відповідальність тільки Спікер Палати громад Канади Ентоні Рота, який вже подав у відставку.

Прем'єр Канади Трюдо вибачився за вшанування ветерана дивізії СС "Галичина" в парламенті під час візиту в країну президента Зеленського.

Він назвав подію "жахливою наругою" над пам'яттю жертв Голокосту та інших постраждалих від нацизму, пише CBC.

"Всі ми, хто знаходився в п'ятницю в цьому залі, глибоко шкодуємо про те, що стояли і плескали, хоча і не знали контексту", - сказано в короткій заяві Трюдо журналістам.

Трюдо також сказав, що Канада "приносить найглибші вибачення" президенту України Володимиру Зеленському та українській делегації, які були присутні на цьому засіданні парламенту.

Разом з тим ця "жахлива помилка" політизується Росією і тими, хто її підтримує, і використовується, щоб поширювати брехливу пропаганду, зазначив канадський прем'єр.

Виступ у канадському парламенті ветерана СС "Галичина"

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Канади цього тижня в парламенті цієї країни вшанували оплесками запрошеного на засідання 98-річного ветерана дивізії Ваффен-СС "Галичина" Ярослава Гунька. Під час засідання парламенту спікер канадської Палати громад Ентоні Рот оголосив, що в залі присутній "Українсько-канадський ветеран Другої світової війни, який боровся за незалежність України проти росіян і продовжує підтримувати війська сьогодні, навіть у віці 98 років".

Обурення з цього приводу висловили єврейські організації та посол Польщі. Пізніше в Польщі також заговорили про екстрадицію Гунька у разі його причетності до злочинів проти поляків.

Ентоні Рота йде з поста спікера Палати громад Канади після скандалу через ветерана СС "Галичина" в парламенті Канади. Він обіймав цю посаду з 2019 року.

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