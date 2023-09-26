Спікер стверджував, що це він вирішив покликати і вшанувати ветерана СС "Галичина" у парламенті Канади.

Ентоні Рота йде у відставку з посади спікера Палати громад Канади після скандалу через ветерана СС "Галичина" в парламенті Канади. Він обіймав цю посаду з 2019 року.

"Я маю піти у відставку з поста вашого спікера. Я знову висловлюю свій глибокий жаль з приводу моєї помилки", – оголосив Рота у вівторок.

Він наголосив, що публічне визнання в парламенті 98-річного Ярослава Гунька, який служив в дивізії Ваффен-СС "Галичина", "спричинило біль окремим особам і громадам, включаючи євреїв, поляків та інших, хто пережив нацистські звірства".

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Канадським депутатам незабаром доведеться обрати іншого голову, щоб Палата громад могла продовжувати функціонувати.

Як пише CBC News, після інциденту зі вшануванням Ярослава Гунька під час візиту президента України Володимира Зеленського до Канади минулого тижня, дедалі частіше лунали заклики до Ентоні Рота піти у відставку. Спікер стверджував, що це він вирішив покликати і вшанувати цього гостя, і перепрошував за цей інцидент.

Деякі члени кабінету прем'єр-міністра Джастіна Трюдо і представники парламенту заявляли, що для Рота недостатньо вибачитися. Міністерка закордонних справ Мелані Жолі наголошувала, що він має піти у відставку і вона "не думає, що є альтернатива". Голова Палати уряду Каріна Гулд сказала, що через відсутність у Роти розважливості йому варто піти з посади.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо не закликав Рота піти у відставку, але натякав на це. "Це було дуже незручно для Палати громад і для Канади. Це добре, що спікер Рота особисто вибачився, і я впевнений, що зараз він розмірковує про те, як забезпечити гідність Палати громад у майбутньому", – сказав Трюдо.

Ярослав Гунько - чому через ветерана розгорівся дипломатичний скандал

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський здійснив візит Канади. До парламенту Канади на його виступ запросили 98-річного українця Ярослава Гунька, що багато десятиліть тому мігрував до Канади. Під час Другої світової війни Гунько входив до 14-тої гренадерської дивізії Ваффен-СС "Галичина", що існувала у 1943-1945 роках, а після була переукомплектована та отримала назву Перша Українська дивізія Української національної армії.

На засіданні спікер канадської палати громад Ентоні Рота представив Гунька як "героя України та Канади". Вшанування українського ветерана в парламенті Канади спричинило скандал.

Обурення з цього приводу висловили єврейські організації та посол Польщі. Пізніше в Польщі також заговорили про екстрадицію Гунька в разі його причетності до злочинів проти поляків.

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