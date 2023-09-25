Обурення висловили єврейські організації та посол Польщі.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Канади цього тижня у парламенті цієї країни вшанували оплесками запрошеного на засідання 98-річного ветерана дивізії Ваффен-СС "Галичина" Ярослава Гунька.

Під час засідання парламенту спікер канадської палати громад Ентоні Рот оголосив, що в залі присутній "українсько-канадський ветеран Другої світової війни, який боровся за незалежність України проти росіян і продовжує підтримувати війська сьогодні, навіть у віці 98 років".

"Він український герой, канадський герой, і ми дякуємо йому за всю його службу. Дякую вам", – сказав Рот, після чого почалися довгі оплески.

Реакція на появу Гунька в парламенті Канади

Цей інцидент спровокував хвилю обурення, пише Politico. Єврейські правозахисні організації Центр Симона Візенталя і B'nai B'rith засудили вшанування Гунька і назвали це "тривожним і обурливим", зважаючи на те, що він воював у складі дивізії Ваффен-СС "Галичина".

Посол Польщі в Канаді Вітольд Дзельський після інциденту почав вимагати вибачень.

"Польща – найкращий друг України, але вона ніколи не погодиться обілити таких лиходіїв. Як посол Польщі в Канаді я чекаю на вибачення", – написав Вітольд Дзельський і прикріпив фото, де президент України Володимир Зеленський і прем’єр Канади Джастін Трюдо аплодують Гуньку.

Лідер канадської консервативної опозиції П'єр Пуальєвр назвав це "жахливою помилкою" прем'єр-міністра Трюдо, і вимагав, аби той вибачився та утримався від "перекладання провини на інших, як він завжди робить".

Реакція Канади на звинувачення через Гунька

Спікер канадської палати громад Ентоні Рота, який представив Гунька як "героя України та Канади", вибачився і заявив, що не знав про минуле гостя парламенту.

Він заявив, що йому стало "відомо більше інформації, яка змушуємене шкодувати про рішення" вшанувати Гунька.

"Хочу чітко пояснити, що ніхто, включаючи колег-парламентарів і українську делегацію, не знав ні про мій намір, ні про мої зауваження до того, як я їх зробив. Ця ініціатива була виключно моєю особистою", – сказав Рот.

Канцелярія прем'єр-міністра заявила, що не отримувала жодного попереднього повідомлення про запрошення Гунька.

Ставлення до Ваффен-СС Галичина - це треба знати

14-та гренадерська дивізія Ваффен-СС "Галичина" у складі Ваффен-СС Третього Рейху, що існувала у 1943-1945 роках, була укомплектована переважно з галичан греко-католицької конфесії. У 1945 році підрозділ було переукомплектовано, він отримав назву Перша Українська дивізія Української національної армії.

Після закінчення Другої світової війни лунали звинувачення у тому, що нібито бійці дивізії скоювали воєнні злочини проти поляків та євреїв.

У 1980- на вимогу Фонду Візенталя, що працює над викоріненням антисемітизму і вивчення Голокосту, було створено урядову комісію, відому як Комісія Дешена. Її метою було розслідувати факти переховування воєнних злочинців у Канаді, серед них також і колишніх вояків дивізії. У 1987 році комісія визнала, що не має доказів скоєння злочинів дивізією, і що членство в дивізії не могло бути підставою для судового переслідування в Канаді чи позбавлення громадянства.

В Україні щорічно проводяться різноманітні заходи, метою яких є вшанування бійців дивізії. Зокрема, у Львові 28 квітня щорічно проводиться парад вишиванок. У 2021 році аналогічний захід пройшов в Києві, що викликало негативну реакцію МЗС України та Офісу президента.

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