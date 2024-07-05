Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловився про загрозу початку Третьої світової війни.
Журналісти попросили його дати оцінку останнім заявам про можливість глобального конфлікту, коли він повертався з Казахстану, пише Anadolu. За його словами, на Заході є країни, яких хвилює це питання.
"Вони дотримуються підходу, який сприяє третій світовій війні. Як ви знаєте, торговцям зброєю потрібен ринок. А ринок для торговців зброєю - це Захід. Що стосується цього питання, то у своїх останніх заявах пан Путін сказав, що він виступає за мир. Тому що очевидно, що сторони втомилися", - додав Ердоган.Відео дня
Турецький лідер зазначив, що Стамбул слідкує за розвитком подій і сподівається, що Україна і Росія зможуть дійти до укладення миру якомога швидше.
Позиція Туреччини
Як відомо, на початку червня Ердоган зустрівся з Путіним на саміті Шанхайської організації співпраці. Він запропонував йому створити підґрунтя для угоди про припинення вогню і завершення війни.
Також він провів переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Ердоган попередив його про "надзвичайно серйозну загрозу поширення" війни в Україні.