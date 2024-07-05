За його словами, деякі західні країни дотримуються підходу, що сприяє такій війні.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловився про загрозу початку Третьої світової війни.

Журналісти попросили його дати оцінку останнім заявам про можливість глобального конфлікту, коли він повертався з Казахстану, пише Anadolu. За його словами, на Заході є країни, яких хвилює це питання.

"Вони дотримуються підходу, який сприяє третій світовій війні. Як ви знаєте, торговцям зброєю потрібен ринок. А ринок для торговців зброєю - це Захід. Що стосується цього питання, то у своїх останніх заявах пан Путін сказав, що він виступає за мир. Тому що очевидно, що сторони втомилися", - додав Ердоган. Відео дня

Турецький лідер зазначив, що Стамбул слідкує за розвитком подій і сподівається, що Україна і Росія зможуть дійти до укладення миру якомога швидше.

Позиція Туреччини

Як відомо, на початку червня Ердоган зустрівся з Путіним на саміті Шанхайської організації співпраці. Він запропонував йому створити підґрунтя для угоди про припинення вогню і завершення війни.

Також він провів переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Ердоган попередив його про "надзвичайно серйозну загрозу поширення" війни в Україні.

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