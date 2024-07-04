Анкара націлена на подальші кроки щодо всебічного розвитку відносин із китайською державою, наголосив лідер Туреччини.

У центрі уваги залишається війна в Україні проти РФ. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів зустріч із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, на якій говорив, зокрема, і про агресію РФ в Україні.

Як пише "Анадолу" з посиланням на Управління зі зв'язків при Адміністрації президента Туреччини, переговори відбулися на полях 24-го Саміту країн-учасниць Шанхайської організації співробітництва в столиці Казахстану, Астані.

Як зазначається, обговорено було низку питань, зокрема поточний стан двосторонніх відносин, конфлікт РФ і України, атаки Ізраїлю на Палестину, а також глобальні та регіональні події.

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"Під час зустрічі турецький лідер попередив про надзвичайно серйозну загрозу поширення конфлікту РФ і України та агресії Ізраїлю проти Палестини на регіональному та глобальному рівні. Глава держави закликав міжнародне співтовариство вжити превентивних заходів з метою недопущення такого розвитку подій", - пише видання.

Президент Туреччини також зазначив, що Анкара націлена на подальші кроки щодо всебічного розвитку відносин із Китаєм. Він акцентував, що розширення турецько-китайських зв'язків піде на користь обом країнам.

Зустріч лідерів Туреччини та КНР проходила в закритому для преси режимі. З турецького боку на переговорах були присутні міністр закордонних справ Хакан Фідан, міністр енергетики та природних ресурсів Алпарслан Байрактар і міністр казначейства і фінансів Мехмет Шимшек.

Важливі новини - сьогодні це варте уваги

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін планує створити новий безпековий порядок разом із Китаєм, у якому не буде США. Про це він заявив на саміті з безпеки в Астані.

ЗМІ пишуть, що Сі Цзіньпін підтримує Путіна, попри на тиск Заходу допомогти закінчити війну в Україні. Президент Фінляндії Олександр Стубб упевнений, що Китай може закінчити війну в Україні одним дзвінком на вищому рівні.

Як вважає Стубб, якби Сі Цзіньпін сказав: "Час починати мирні переговори", Росія була б змушена це зробити, бо не мала б вибору.

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