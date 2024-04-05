Рішення Туреччини ухвалено напередодні запланованого візиту Ердогана до США

Президент Реджеп Таїп Ердоган підписав указ про припинення з 8 квітня зобов'язань Туреччини за Договором про звичайні збройні сили в Європі, який спочатку був укладений за часів холодної війни.

Видання Bloomberg пише, що цей крок ставить Туреччину в один ряд з аналогічними рішеннями США, Великої Британії та Німеччини у відповідь на вихід Росії з Договору в листопаді. Тоді США заявили, що їхнє рішення зміцнить стримування і обороноздатність Альянсу за рахунок зняття обмежень, що впливають на військове планування.

Рішення Туреччини також свідчить про поліпшення відносин зі США напередодні запланованої зустрічі Ердогана і президента США Джо Байдена у Вашингтоні.

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Нещодавно дві країни провели переговори щодо поліпшення зв'язків у сфері безпеки та енергетики, а також щодо збільшення закупівель турецької вибухівки для підтримки України в боротьбі з Росією. Туреччина прагне підтримувати зв'язки з обома сторонами у війні, але підтримує деякі санкції проти Москви.

Відносини між Туреччиною і США покращилися після того, як у січні Анкара схвалила вступ Швеції до НАТО. Це рішення дозволило Вашингтону підписати угоду про продаж Анкарі військових літаків F-16, ракет і бомб американського виробництва на 23 мільярди доларів.

Однак між союзниками зберігаються розбіжності з низки питань, включно з купівлею Туреччиною сучасних російських систем протиракетної оборони і підтримкою США сирійсько-курдських сил, які Анкара вважає терористичною організацією.

Відносини Туреччини та Росії - останні новини

Після того, як проти Росії запровадили санкції через повномасштабне вторгнення в Україну, Туреччина перетворилася на одного з найбільших імпортерів російської нафти і палива, але санкційний тиск дедалі більше дає про себе знати.

У лютому стало відомо, що погрози США призвели до уповільнення торгівлі між Москвою та Анкарою.

Уже в березні повідомлялося, що турецький нафтовий термінал "Дортіол" більше не прийматиме російський імпорт через санкції.

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