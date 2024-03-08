В Україні зацікавлені у спільному виробництві з турецькими оборонними компаніями.

Президент Володимир Зеленський розпочав зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і заявив, що Україна хоче від Туреччини допомоги у звільненні полонених з Російської Федерації.

Як повідомив Зеленський у мережі X, він вдячний Туреччині за її надійну підтримку. "Обидві наші держави, увесь регіон і глобальна продовольча безпека потребують безумовної безпеки судноплавства в Чорному морі. Ми можемо досягти цього, працюючи разом", - зазначив Зеленський.

Глава Української держави повідомив, що в Україні зацікавлені у зміцненні двосторонньої співпраці та спільного виробництва з турецькими оборонними компаніями.

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"Також потребуємо допомоги Туреччини у звільненні наших військовополонених і всіх людей, включно з кримськими татарами, які перебувають у російському полоні", - наголосив Зеленський.

Робочий візит Зеленського до Туреччини

Сьогодні у Стамбулі Зеленський відвідав суднобудівні верфі, де споруджують корвети для Військово-Морських сил ЗСУ відповідно до Стратегії розвитку ВМС ЗСУ до 2036 року.

Зеленський присвоїв почесне ім'я ще одному корвету типу ADA. Тепер він носитиме ім’я гетьмана Івана Виговського.

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