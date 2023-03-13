Також і правляча партія іде позаду опозиційних сил.

У Туреччині відбулося опитування перед виборами президента. Як повідомляє Reuters, чинний очільник держави Реджеп Ердоган поступається своєму конкуренту.

У нових даних зазначається, що розрив між Ердоганом та лідером опозиції Кемалем Кілічдароглу складає понад 10%.

Окрім цього і правляча партія поступається своїм конкурентам. Опозиційна сила "Національний альянс" іде першою в парламентській гонці, випереджаючи на 6% "Партію правління та розвитку" Ердогана з союзниками.

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Також і вагома частина підтримує прокурдський блок "Народно-демократична партія" – близько 10%.

Reuters відзначає, що такі результати попередніх опитувань означають, що Ердоган стикнувся з найбільшою опозиційною проблемою за його 20 років роботи на найвищих щаблях турецької влади. Його популярність впала як і внаслідок зменшення рівня життя в Туреччині, так і через землетруси – постраждалі почали негативно ставитися до правлячої партії.

Відзначимо, що вибори у Туреччині відбудуться 14 травня. Ердоган є президентом країни з 2014-го року. До того 11 років він був Прем’єр-міністром Туреччини.

Ердоган і його політика: що відомо з актуального

Реджеп Ердоган вирішив не скасовувати вибори в країні, не зважаючи на ситуацію з землетрусом. Bloomberg заявив, що на політика очікує найважча передвиборча гонка у його кар’єрі при владі.

Також Ердоган відзначився і на міжнародній арені. Він виставив Швеції особистий ультиматум. Якщо північноєвропейська країна хоче увійти до НАТО, то повинна виконати умови Анкари.

Ердоган з перших дінв повномасштабного вторгнення РФ пропонував Туреччину, як переговорний майданчик. 24 лютого 2023-го року він сказав Зеленському, що Україну і Росію можна помирити за допомогою діалогу.

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