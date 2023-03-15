Очікується, що Фінська заявка буде схвалена до виборів у Туреччині.

Фінський пезидент Саулі Нііністо очікує від візиту до Анкари, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосить про підтримку заявки Фінляндії на вступ до НАТО.

Двоє високопоставлених турецьких чновніков в коментарі Reuters зазначили, що заявка Фінляднії, ймовірно, буде ратифікована парламентом Туреччини до того, як він складе повноваження через місяць.

Один з турецьких чиновників сказав, що на думку Анкари, Фінляндія розуміє "чутливість Туреччини по відношенню до РПК", і що "Гельсінкі зробив кроки в цьому напрямку".

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При цьому, як повідомило видання Анадолу, за заявою Ердогана, Анкара готова стримати слово, дане Гельсінкі щодо заявки на вступ до НАТО. "Ми готові... виконати обіцянку", - сказав він, додавши, що розгляд фінської заявки проходитиме згідно з прийнятими процедурами.

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Швеція та Фінляндія, які тривалий час були нейтральними, у травні 2022 року спільно подали заявки на вступ до НАТО. Тоді НАТОвські функціонери прогнозували швидкий вступ цих скандинавських країн до Альянсу. Однак у процесі Фінляндія та Швеція були здивовані запереченнями Туреччини та Угорщини. На сьогоднішній день з 30 країн-членів НАТО тільки ці дві країни не схвалили їхні заявки.

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