В обмін на допомогу Казахстану придушити протести в країні силами ОДКБ, Росія висунула низку умов.

В обмін на допомогу ОДКБ Казахстану у придушенні протестів в країні, Росія висунула казахстанській владі чотири умови.

Про це повідомляє турецьке видання Akit. Президент Касим-Жомарт Токаєв, виступаючи на національному каналі Habar 21, підтвердив, що попросив президентів країн-учасниць ОДКБ (Росія, Киргизстан, Таджикистан, Білорусь і Вірменія) допомогти навести порядок в його країні.

"Я зустрічався з лідерами країн-учасниць Організації. Я попросив їх допомогти Казахстану подолати цю терористичну загрозу... Я чекаю швидких кроків для забезпечення безпеки", - сказав Токаєв у зверненні.

Після цієї заяви президента Токаєва, як стверджує Akit, Росія висунула певні умови, щоб допомогти Казахстану. "Ці умови включали визнання анексії Криму, відновлення російської мови в якості другої офіційної мови, надання Росії військових баз і автономію для російських меншин", - пише турецьке видання з посиланням на свої джерела у Нур-Султані.

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Як повідомляв УНІАН, у Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

Нурсултан Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки Казахстану. Раду Безпеки очолив Токаєв.

У столиці країни Нур-Султані, місті Алмати, Алматинській і Мангістауській областях з 5 по 19 січня введено надзвичайний стан.

Президент Казахстану звернувся за допомогою до глав держав Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Війська РФ, Вірменії, Білорусі, Киргизстану і Таджикистану направлені в Казахстан на обмежений період часу для "стабілізації і нормалізації обстановки".