У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Надзвичайний і повноважний посол Казахстану в Україні Дархан Калєтаєв вважає, що ситуація в його країні буде взята під контроль упродовж 2-3 днів.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У країні оголошено надзвичайний стан, в Алмати відбувається зачистка бандитських елементів та екстремістів. На жаль, важко бачити такі кадри з рідного міста. Але я думаю, протягом 2-3 днів вся ситуація буде під контролем повністю. Всі регіони взяті під контроль, столиця поза небезпекою. Я сподіваюся, що наші правоохоронні структури до кінця доведуть роботу. Є різна інформація, за останніми даними, з боку правоохоронців загинуло 13 людей. З боку мітингувальників повної інформації немає. Близько 200 людей звернулися до лікарень", — сказав він.

Посол розповів про офіційну позицію Казахстану щодо протестів та про війська ОДКБ.

Читайте такожРосія перекидає в Казахстан бронетехніку (відео)

"Офіційна позиція була: до кінця не застосовувати силу. Все почалося в західних регіонах, були мирні мітинги, там влада дійшла згоди з мітингуючими. Зараз вони вже розходяться. В Алмати вже були екстремісти. Всі головні вимоги протестувальників було виконано. Ми є членами ОДКБ і відповідно до статуту очільник держави звернувся (до країн-членів). Наразі триває перегрупування військових сил у Казахстан. Очікується 3 тисячі осіб з країн-членів ОДКБ. Вони будуть задіяні в охороні стратегічних об'єктів і великих державних установ. Після нормалізації ситуації сили ОДКБ одразу вийдуть із країни. Поки що НС у країні оголошено до 19-го числа. На першу вимогу керівництва країни сили ОДКБ залишать територію. Військові будуть із Вірменії, Узбекистану, Киргизстану, Росії. Їхня загальна кількість 3 тисячі, більше бути не може", — розповів він.

Калєтаєв додав, що протестувальники не мають певного лідера.

"Думаю, слідство вийде на слід організаторів. Зрозуміло, що у великих містах це не могло виникнути просто так. Але явних лідерів прямо на барикадах від імені протестувальників не було. А на заході, де були мирні мітинги, були лідери-переговорники", — сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

Нурсултан Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки Казахстану. Раду безпеки очолив Токаєв.

У столиці країни Нур-Султані, місті Алмати, Алматинській і Мангістауській областях з 5 по 19 січня введено надзвичайний стан.

Президент Казахстану звернувся за допомогою до глав держав Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Війська РФ, Вірменії, Білорусі, Киргизстану і Таджикистану спрямовані у Казахстан на обмежений період часу для "стабілізації і нормалізації обстановки".