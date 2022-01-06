Військові Киргизстану можуть бути направлені в Казахстан, але тільки для миротворчої діяльності.

Влада Киргизстану відмовилася задіяти свої війська проти протестувальників у Казахстані.

Про це повідомляє киргизька служба Радіо Свобода - Радіо Азаттик.

Читайте такожВ Алмати більше десятка загиблих силовиків, двом відтяли голови - комендатураУ разі схвалення з боку Жогорку Кенеша - однопалатного парламенту країни - військовослужбовці Киргизстану будуть направлені в Казахстан.

Однак, як зазначив прес-секретар президента Киргизстану Ербол Султанбаєв, військові будуть задіяні виключно для проведення миротворчої діяльності, забезпечення охорони об'єктів стратегічного значення.

"Особливо наголошуємо, що киргизстанські військовослужбовці не будуть задіяні в жодних діях з учасниками акцій в Казахстані", - сказав Султанбаєв.

Зазначимо, вранці 6 січня в Бішкеку пройшла акція протесту проти скерування військовослужбовців до Казахстану.

"Газові" протести в Казахстані - що відомо

З початку 2022-го року по всьому Казахстану почалися масові хвилювання, спровоковані зростанням цін на паливо. Старт дало місто Жанаозен, відоме подіями 2011 року, коли поліція відкрила вогонь у бік протестувальників. Спочатку мирні демонстрації з економічними вимогами поступово переросли в жорсткі протистояння з представниками влади, а соціальні питання змінилися вимогами політичних змін.

У ніч з 4 на 5 січня протест радикалізувався і призвів до сутичок, погромів магазинів і банків, захоплення і руйнування державних установ - були спалені мерія Алмати і колишня резиденція президента країни, - а також стріляниною в силовиків з відібраної під час протестів табельної зброї.

У відповідь на дії вулиці, президент Казахстану Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва (який займав беззмінно пост з 1991-го року) і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів. Після радикалізації протестного руху Токаєв оголосив, що діятиме жорстко, ввів режим надзвичайної ситуації по всій країні, а після закликав на допомогу союзників по ОДКБ.

6 січня організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передові підрозділи російських військових вже приступили до виконання завдань в цій країні.

Режим НС триватиме в країні до 19 січня.

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