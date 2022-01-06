Військові відкрили вогонь у бік протестувальників на площі Республіки.

Близько 15 години за київським часом в Алмати, де кілька днів не вщухають протести, почалася стрілянина.

Про це повідомляють Telegram-канал NEXTA Live і російське інформагентсво ТАСС.

Читайте такожПрезидент Казахстану створив слідчу групу для покарання учасників протестівЗа інформацією ЗМІ, військові через гучномовці звернулися до протестувальників на площі Республіки. Вони зажадали, щоб присутні розійшлися, і попередили про намір відкрити вогонь.

ТАСС з посиланням на власного кореспондента і очевидців повідомляє, що з боку площі в Алмати було чути вибухи, є поранені.

Раніше в мережі з'явилося відео зачистки центру Алмати від протестувальників. За інформацією МВС Казахстану, в місті затримано 2 тисячі осіб. На площі Республіки залишалися не більше 300 осіб.

"Газові" протести в Казахстані - що відомо

З початку 2022-го року по всьому Казахстану почалися масові хвилювання, спровоковані зростанням цін на паливо. Старт дало місто Жанаозен, відоме подіями 2011 року, коли поліція відкрила вогонь у бік протестувальників. Спочатку мирні демонстрації з економічними вимогами поступово переросли в жорсткі протистояння з представниками влади, а соціальні питання змінилися вимогами політичних змін.

У ніч з 4 на 5 січня протест радикалізувався і призвів до сутичок, погромів магазинів і банків, захоплення і руйнування державних установ - були спалені мерія Алмати і колишня резиденція президента країни, - а також стріляниною в силовиків з відібраної під час протестів табельної зброї.

У відповідь на дії вулиці, президент Казахстану Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва (який займав беззмінно пост з 1991-го року) і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів. Після радикалізації протестного руху Токаєв оголосив, що діятиме жорстко, ввів режим надзвичайної ситуації по всій країні, а після закликав на допомогу союзників по ОДКБ.

6 січня організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передові підрозділи російських військових вже приступили до виконання завдань в цій країні.

Режим НС триватиме в країні до 19 січня.

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