Через вибухи було втрачено сотні ракет.

У 1984 році на головній базі Північного флоту СРСР в Сєвєроморську пролунала серія вибухів на місцях зберігання ракет. Сталося це 13-17 травня і справа ледь не дійшла до ядерної катастрофи.

Про це пише український ресурс Defense Express. Зазначається, що тоді вибухнули кількасот одиниць ракетного озброєння. Північний флот втратив свою боєздатність фактично на півроку, адже кораблі та берегові служби лишилися без боєзапасу.

Точна причина інциденту і досі невідома. За однією з версій, вибухи могли статися через недопалок, кинутий одним із військовослужбовців охорони. Як розповідає польське видання Portal Militarny, одним з головних сховищ боєприпасів для Північного флоту СРСР тоді була база у губі "Окольная". Там зберігали 400 крилатих ракет типів П-5 та П-500 "Базальт", які можуть нести ядерні боєзаряди. Також згадується про 900 зенітних ракет до ЗРК С-125.

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Ввечері 13 травня 1984 року на одному із сховищ, яке було розраховане на 500 зенітних ракет, почалася пожежа, після чого стався невеликий вибух. Вже невдовзі пролунав ще один вибух – він був настільки потужним, що ударна хвиля пошкодила головну будівлю штабу Північного флоту. У місті Сєвєроморськ виникла паніка, а по всьому Північному флоту оголосили тривогу та видали попередження про хімічну загрозу. Командування навіть виділило судно для збиття ракет, які могли полетіти на місто внаслідок детонації.

"Ізольовані сховища з ядерними боєприпасами вцілили дивом, але встановити це вдалось лише після завершення вибухів 17 травня 1984 року. Підрахунки показали, що під час вибухів було втрачено загалом 320 крилатих та 580 зенітних ракет. Офіційне число загиблих склало дві особи, фактичне число могло бути значно більшим", – йдеться в матеріалі.

Інші маловідомі інциденти, повʼязані зі зброєю

У 90-х Росія провернула масштабну аферу, повʼязану з бомбардувальниками Ту-95МС. Тоді вона вкрала в Казахстану десятки таких літаків і при цьому майстерно замела сліди.

Так, росіяни обманом вкрали у Казахстану до 40 літаків Ту-95МС, і це було в 1,5 рази більше, ніж мали на той момент збройні сили Росії.

Є кілька версій того, як Росія провернула масштабну крадіжку літаків. За однією з них, після посадки бомбардувальників в РФ, назад летіли вже інші літаки.

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