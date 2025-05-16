Рубіо не очікує прогресу у переговорах щодо війни до того, як Трамп і Путін зустрінться особисто.

Державний секретар США Марко Рубіо не буде присутній на переговорах між Україною та Росією в пʼятницю. Про це повідомляє CNN.

"У нас немає великих очікувань щодо того, що станеться завтра", – заявив він під час пресконференції в Анталії.

Рубіо зазначив, що не очікує прориву у переговорному процесі щодо війни РФ проти України до того, як президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та правитель РФ Володимир Путін зустрінуться "обличчям до обличчя".

Відео дня

При цьому держсекретар США зауважив, що в пʼятницю, 16 травня, планує зустрітися з українською делегацією, яка поїхала на переговори, та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Водночас "хтось із нашої (американської, – ред.) команди" буде залучений до переговорів з РФ, каже він.

"Вони (росіяни, – ред.) відправили сюди групу нижчого рівня. Я сподіваюся, що ці переговори будуть між Україною і Росією, з нашими турецькими колегами в кімнаті, разом з кимось із нашої команди або членами нашої команди на відповідному рівні", – пояснив Рубіо.

Держсекретар США додав, що збирався бути в Туреччині на зустрічі глав МЗС країн НАТО.

"Але ми приїхали, тому що нам сказали, що може відбутися пряма взаємодія між росіянами і українцями. Такий був початковий план. Ви всі чули одне й те саме. Цього не повинно було статися. А якщо так, то не на тих рівнях, на які ми сподівалися. Сподіваюся, я помиляюсь. Я не думаю, що у нас буде прорив, поки президент (Трамп) і президент Путін безпосередньо не поговорять на цю тему", – констатував він.

Переговори в Туреччині: останні новини

Переговори між Росією та Україною в Туреччині мали відбутися 15 травня. Проте зустріч так і не відбулася. Очільник делегації РФ Володимир Мединський заявив, що з 10 ранку 16 травня представники країни-агресорки чекатимуть на делегацію України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив склад української делегації на переговорах. Очолить її міністр оборони України Рустем Умєров. Представлятимуть Україну, зокрема, і перший заступник Міністра закордонних справ Сергій Кислиця, а також заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Вас також можуть зацікавити новини: