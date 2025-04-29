Атомні підводні човни проєкту 885 відносять до четвертого покоління.

Міністерство оборони РФ оприлюднило відео, на якому атомний підводний крейсер К-571 "Красноярск" проєкту 885М (шифр "Ясень-М") під час навчання в Тихому океані завдав удару крилатою ракетою "Калібр" по береговій цілі.

За словами росіян, крилата ракета успішно вразила берегову мішень на полігоні Кура на півострові Камчатка. Відстань до цілі перевищила 1100 км.

На другому етапі навчання "Красноярск" здійснив пошук субмарини умовного супротивника і атакував її ракетою-торпедою протичовнового комплексу. За даними об'єктивного контролю, бойова частина ракети-торпеди вразила імітовану підводну ціль.

Відомо, що субмарину "Красноярськ" побудували на заводі "Севмаш". У грудні 2023 року К-571 прийняли до складу ВМФ Росії.

Такі кораблі відносять до так званого четвертого покоління субмарин. Човни четвертого покоління "тихіші" (порівняно з субмаринами третього покоління), що досягається, зокрема, використанням звукопоглинаючих покриттів нового типу.

За даними з відкритих джерел К-571 "Красноярск" має довжину 130 м та ширину корпусу 13 м. Екіпаж корабля - 64 людини.

На човнах проєктів 885 "Ясень" і 885М "Ясень-М" розмістили десять торпедних апаратів калібру 533 мм, розташованих під кутом побортно в районі огородження висувних пристроїв. За огорожею знаходяться вісім вертикальних ракетних шахт, в яких розміщуються ракети "Онікс", "Циркон" або "Калібр".

Загалом заплановано будівництво десяти субмарин такого типу (один "Ясень" і дев’ять "Ясень-М"). Станом на березень 2025 року росіяни побудували шість таких човнів. Ще три будуються, а один готують до закладення.

Російський флот - останні новини

У квітні росіяни спустили на воду новий корабель проєкту 12700, який отримав ім’я "Полярний". Він призначений для боротьби з морськими мінами. На відміну від попередників, тральщик може виявляти боєприпаси в різних умовах, не входячи в небезпечну зону.

А в січні УНІАН повідомив, що на російському ракетному крейсері "Адмірал Нахімов", який багато років ремонтують і модернізують, запустили ядерний реактор.

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