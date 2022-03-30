Президент США готовий говорити з главою країни-агресора.

Американський президент Джо Байден погодиться на прямі переговори з Путіним тільки за умови деескалації в Україні.

Про це заявила журналістам директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

"Це буде залежати від того, про що хоче говорити президент Путін... Ми чітко дали зрозуміти, що необхідна відчутна деескалація в Україні з боку Росії і послідовна, справжня прихильність дипломатії, перш ніж президент погодиться на таку розмову", - запевнила вона.

Напередодні стало відомо, що Пентагон вважає Росію "гострою загрозою" для національної безпеки Сполучених Штатах. Про це йдеться в секретній Стратегії національної оборони Міноборони США, яка була передана в Конгрес.

Нещодавно Байден, виступаючи у Варшаві, заявив, що Путін не повинен залишатися при владі. Згодом він додав, що не відмовляється від своїх слів.

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