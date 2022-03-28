Президент США також відхилив припущення, що його висловлювання можуть призвести до ескалації війни в Україні.

Президент США Джо Байден заявив, що не відмовляється від своїх зауважень про те, що президент Володимир Путін не може залишатися при владі.

"Я нічим не поступлюся", - заявив президент Байден в понеділок в Білому домі, підкресливши, що він не озвучує зміну політики, а висловлює думку, засновану на його емоціях.

"Я висловлював моральне обурення поведінкою Путіна і діями цієї людини", - зазначив Байден. Президент США також зазначив, що не збирається вибачатися за свої слова.

Байден продовжував: "я висловлював саме те, що сказав — я висловлював моральне обурення, яке я відчував стосовно цієї людини. Я не говорив про зміну політики. І я думаю, що ви знаєте, якщо він продовжить цей курс, він стане ізгоєм у всьому світі, і хто знає, яким він може стати вдома з точки зору підтримки".

Президент США також відхилив припущення, що його висловлювання можуть призвести до ескалації війни в Україні.

"Мене не хвилює, що він думає. Він збирається робити те, що збирається робити", - сказав Байден у відповідь на питання репортера, чи побоюється він, що Путін сприйме це зауваження як ескалацію.

"З огляду на його недавню поведінку, люди повинні розуміти, що він збирається робити те, що, на його думку, він повинен робити, і точка. На нього більше ніхто не впливає, включаючи, на жаль, його власних радників. Цей хлопець живе у своїй власній реальності, і те, що він робить просто нераціонально".

Нагадаємо, раніше Байден заперечив, що закликав до зміни режиму в РФ, коментуючи свою заяву про те, що Путіна не можна залишати при владі, яке він зробив у суботу по завершенні виступу перед королівським замком у Варшаві, Польща. Журналісти і суспільство сприйняли її як заклик щодо зміни режиму в РФ.

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