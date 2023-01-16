Пригожин розраховував поставити "свою" людину на чолі Генштабу РФ, але нічого не вдалося.

Ситуація навколо Соледара Донецької області чітко продемонструвала, що у ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина немає такого впливу, на який всі, зокрема й він, розраховували.

Як повідомляє російський проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерело, Пригожин очікував, що ось-ось зможе замінити главу Генштабу РФ Валерія Герасимова на "свою" людину, але штурм Соледара обернувся проти нього.

"Зараз стало зрозумілим те, що вплив Пригожина абсолютно не такий величезний, як усі (і він сам теж) вважали. Після Соледара все пішло не за планом, на який він розраховував. Здавалося, що ось-ось – і Пригожин замінить Герасимова на свою людину. Але повернулося все проти самого Пригожина та ПВК", - каже джерело.

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За даними співрозмовника каналу, втрати "Вагнера" у Соледарі - пекельні, "що загалом передбачувано і зрозуміло з урахуванням поставленого завдання". Бійців намагаються підбадьорити морально, хоч раніше це не дуже практикувалося у ПВК.

"Але в цілому все сумно, звісно. З таким підходом під час штурму Слов'янська та Краматорська потрібні люди у більших кількостях, ніж у Музикантів ("вагнерівців" - УНІАН) взагалі колись було одноразово. З невеликого спостереження - "Вагнер" усередині структури стали називати "армією", а військові вживають термін "підрозділ". Важко сказати, це просто словесні війни чи якісь натяки", - зазначило джерело.

Бої за Соледар

Російські загарбницькі війська продовжують штурмувати місто. Вони вже кылька разів оголошували про нібито його взяття, однак бої тривають. Між російським Міноборони та ПВК "Вагнер" все частіше виникають конфлікти. Євген Пригожин заявив, що у його найманців "постійно намагаються вкрасти перемогу".

За словами Міністра оборони України Олексія Резнікова, російські загарбники зазнали величезних втрат, оскільки обрали неправильну тактику. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що російські військові там "по суті, по тілах своїм наступають".

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