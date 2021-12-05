Бесіда запланована на 7 грудня

Переговори президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна підтвердили в Білому домі. Головною темою розмови стане Україна.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

За словами прес-секретаря Джен Псакі, переговори президентів заплановані на вівторок, 7 грудня.

"Президент Джозеф р. Байден-молодший проведе захищений відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок, 7 грудня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Читайте також"Білорусь ризикує втратити державність": режим Лукашенка визнав дію санкцій ЄСПри цьому вона вказала, що Байден і Путін обговорять ситуацію в Україні.

"Президент Байден підкреслить заклопотаність США військовою діяльністю Росії на кордоні з Україною і підтвердить підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України", - наголошується в повідомленні.

Крім того, президенти обговорять відносини між Вашингтоном і Москвою, в тому числі стратегічну стабільність, кібербезпеку і регіональні питання.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня президент США Джо Байден заявив, що готує набір ініціатив, щоб ускладнити можливість вторгнення в Україну російських військ.

Крім того, Байден заявив, що не приймає "червоні лінії" Москви, оскільки зростають побоювання, що конфлікт, розв'язаний РФ на Донбасі може перерости в повномасштабну війну.

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Автор: Анастасія Горбачова