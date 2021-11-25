Лікар Байдена зазначив, що поки ніяких подальших заходів щодо здоров'я американського президента вживати не потрібно.

Минулого тижня президенту США Джо Байдену видалили "потенційно передракове утворення" - доброякісний поліп розміром 3 мм, який відправили на тестування і ідентифікували як тубулярну аденому.

Лікар Байдена, який підписав меморандум Кевін О'коннор, зазначив, що "тубулярна аденома є доброякісним, повільно зростаючим, але таким, яке вважається передраковим утворенням", повідомляє ТСН з посиланням на Fox News.

Він зазначив, що поки ніяких подальших заходів вживати не потрібно. О'коннор підкреслив, що Байден повинен пройти "повторну колоноскопію через 7-10 років".

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Минулого тижня віце-президент США Камала Харріс тимчасово виконувала обов'язки президента США, поки глава держави перебував у лікарні.

Сам президент США, залишаючи лікарню після обстежень, заявив журналістам, що має "відмінний фізичний стан", після чого заявив, що має намір балотуватися на другий президентський термін у 2024 році.

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Автор: Ірина Погоріла