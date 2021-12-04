За даними агентства, президент США розраховує обговорити, зокрема, ситуацію навколо України.

Президент США Джо Байден і російський лідер Володимир Путін проведуть у вівторок, 7 грудня, дзвінок по захищеному відеозв'язку.

Таку інформацію в суботу оприлюднило агентство Reuters з посиланням на представника Білого дому, повідомляє ТАСС.

Відзначається, що Байден розраховує обговорити з Путіним ситуацію навколо України і широкий спектр інших питань.

Зокрема, американський лідер планує заявити про стурбованість військовою активністю РФ біля кордонів з Україною.

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Як повідомляв УНІАН, 3 грудня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що готує набір ініціатив, щоб ускладнити можливість вторгнення в Україну російських військ.

Крім того, Байден заявив, що не приймає "червоні лінії" Москви, оскільки зростають побоювання, що тліючий конфлікт, розв’язаний РФ на Донбасі, може перерости у повномасштабну війну.

"Ми знаємо про дії Росії вже давно, і я очікую, що у нас буде довга дискусія з Путіним. Я не приймаю нічиїх червоних ліній", – відповів американський глава.

Автор: Світлана Закелова