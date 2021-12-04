Розширення військової сили відбулося на тлі озвучених Росією вимог щодо гарантій невступу України в НАТО.

Президент США Джо Байден заявив, що не приймає "червоні лінії" Москви, оскільки зростають побоювання, що тліючий конфлікт, розв’язаний РФ на Донбасі, може перерости у повномасштабну війну.

Про це він сказав після зробленої у п’ятницю заяви про підготовку "комплексу ініціатив" зі стримування агресії Росії, цитує Reuters.

"Ми знаємо про дії Росії вже давно, і я очікую, що у нас буде довга дискусія з Путіним. Я не приймаю нічиїх червоних ліній", – відповів американський глава.

Як повідомив агентству американський високопосадовець на умовах анонімності, від початку президентства Байдена чинна влада США та її союзники демонстрували, що готові застосовувати ряд інструментів для протидії шкідливим діям Росії: "Ми без вагань скористаємося цими та іншими інструментами у майбутньому".

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Що передувало

30 листопада російський президент Володимир Путін, коментуючи інформацію про підготовку Росії до повномасштабного наступу на Україну, сказав, що "червоною лінією" для Росії буде створення загроз для її безпеки.

Путін послався на військові навчання НАТО й України в Чорному морі, нібито переймаючись, що на бомбардувальниках могла бути ядерна зброя.

"Ви запитали про Україну, де ці червоні лінії? Вони насамперед у створенні загроз для нас, які можуть виходити з цієї території", – відповів Путін.

Ще під час квітневого загострення на російсько-українському кордоні речник глави РФ Дмитро Пєсков уточнив, що таке ці "червоні лінії": "Це інтереси нашої зовнішньої і внутрішньої безпеки. Це недопущення образливої розмови з нашою країною, недопущення утиску економічних інтересів щодо нашої країни".

Під час брифінгу 3 грудня Джо Байден підтвердив, що найближчим часом матиме розмову з Путіним. Відомо, що президент США також спілкуватиметься з українським главою Володимиром Зеленським.

Як свідчать нові розвіддані США, Росія планує повномасштабний наступ з кількох фронтів на Україну вже у 2022 році з участю близько 175 тисяч військових і важкої техніки.

Розширення військової сили відбулося на тлі озвучених Росією вимог щодо гарантій невступу України в НАТО.

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Автор: Яна Ставська