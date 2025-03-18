У Білому домі заявили, що розмова "проходить добре".

Президент США Дональд Трамп зателефонував правителю РФ Володимиру Путіну.

Інформацію підтвердив заступник голови апарату Білого дому Ден Скавіно в соцмережі X:

"Президент Трамп наразі перебуває в Овальному кабінеті і розмовляє з президентом Росії Володимиром Путіним з 10:00 ранку за східним часом. Дзвінок проходить добре і все ще триває".

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У Білому домі повідомили, що Трамп вийде до преси з коментарями одразу після завершення розмови.

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Нагадаємо, раніше офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що телефонна розмова Трампа і Путіна запланована на 15:00 18 березня за київським часом. Передбачалося, що головною темою їхньої розмови буде війна в Україні. Також, за словами Пєскова, є "велика кількість питань", які стосуються "подальшої нормалізації" двосторонніх відносин між США і Росією.

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