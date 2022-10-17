Помічник Міноборони країни заявив, що Білорусь "захищатиметься всіма наявними засобами".

Білорусь "лишає за собою право вжити превентивні заходи стратегічного стримування, щоб не допустити нападу".

Про це заявив помічник міністра оборони Білорусі з питань міжнародної військової співпраці Валерій Ревенко, йдеться в Telegram-каналі Міноборони РБ.

Він звинуватив сусідні з Білоруссю країни НАТО у посиленні та створенні можливостей для прийняття іноземних військових сил Альянсу.

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Ревенко заявив, що на території Литви функціонує "об'єднаний перехідний уряд", який хоче повалити режим Лукашенка. Водночас Польщу він звинуватив у підтримці білоруській опозиції і нарощуванні військового потенціалу.

За його словами, Білорусь "захищатиметься всіма наявними засобами".

"Білорусь відстоюватиме свої національні інтереси з використанням усіх наявних засобів, зокрема через застосування військової сили, і залишає за собою право вжиття комплексу превентивних заходів стратегічного стримування з метою недопущення нападу або нейтралізації внутрішнього збройного конфлікту", — заявив Ревенко.

Він стверджує, що білоруських військових в Україні немає.

Участь Білорусі у війні проти України

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олександр Лукашенко надав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.

Зараз російські окупанти використовують повітряний простір Білорусі для завдання ракетних ударів по українських містах.

Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку, служить "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні, а також дозволила розмістити у себе іранські дрони.

На думку аналітиків, загроза з боку Білорусі буде зберігатися до кінця року.

При цьому Міноборони Білорусі публікує фотографії та відео прибуття російських військових, яких населення Білорусі нібито зустрічає "хлібом-сіллю". Лукашенко звинуватив Україну в підготовці нападу на Білорусь і прийняв рішення про створення спільного з Росією угруповання військ.

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