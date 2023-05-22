Лукашенко зазначив, що він і президент Росії Володимир Путін часто зустрічаються.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрінеться у середу в Москві з Володимиром Путіним, щоб обговорити "проблеми, яких взагалі не повинно бути, у відносинах".

Як повідомляє Белта, Лукашенко зазначив, що він і президент Росії Володимир Путін часто зустрічаються. Диктатор додав, що зазвичай зустрічається з Путіним "не для того, щоб подивитися один на одного, хоча це теж важливо". На його думку, мають значення настрої президентів.

"Як мені доповідає уряд, ну майже немає ніяких проблем. Я в це мало вірю. Я бачу по ситуації, що все-таки проблеми є, нестиковки якісь. Іноді бюрократизм. Хто в цьому винен? Щоб ось зустрічаючись післязавтра в Москві, ми з президентом Росії Путіним могли обговорити і зняти ті проблеми, які взагалі не повинні бути в наших відносинах", - заявив він.

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Хвороба Лукашенка - деталі

9 травня ввечері після параду в Москві Лукашенко з'явився в Мінську, де поклав вінок до монумента Перемоги. Згодом у комітеті Держдуми Росії у справах СНД повідомили, що Лукашенко захворів,однак "там нічого такого надприродного немає".

За даними ЗМІ, у нього діагностували хвороби ендокринної системи та серця, які спровокував серйозний збій в організмі.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив, що мамапроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дійсно хворіє.