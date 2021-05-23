Пасажирів зняли з літака і направили в аеропорт на повторний огляд, під час якого Протасевича затримали.

В аеропорту "Мінськ" 23 травня екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який летів цим літаком.

Як повідомляє Onliner з посиланням на прес-службу аеропорту, пілоти подали повідомлення про мінування. На місці працювали сапери, проводилися всі необхідні заходи. Пасажири покинули літак і проходили повторний огляд. Повідомлення про мінування в результаті не підтвердилося.

Очевидці говорять про велику кількість спецтехніки. На фото та відео видно близько десятка пожежних машин.

Видання "Наша Ніва" повідомило, що на борту літака перебуває Роман Протасевич - колишній головний редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA, який висвітлював масові акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка.

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Білоруська влада оголосила Протасевича в міжнародний розшук і включила до "списку терористів". Через побоювання за свою безпеку він покинув країну.

Радник Світлани Тихановської Франак Вечерко підтвердив Onliner цю інформацію. Повідомляли, що Протасевич затриманий.

Згодом інформацію про затримання підтвердили у Головному управлінні з боротьби з організованою злочинністю та корупцією МВС. Також про це повідомила сама NEXTA.

"Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд. Серед них був редактор Telegram-каналу "Білорусь головного мозку", колишній редактор Nexta, журналіст Роман Протасевич. Його затримали. Перед вильотом він повідомив, що помітив за собою стеження. У Білорусі Роману загрожує смертна кара", - йдеться в повідомленні.

Telegram-канал "Пул Першого" пише, що надійшла інформація про замінування літака, Мінськ попросили прийняти борт, і Лукашенко "дав беззастережну команду: літак розгортати та приймати". Також, за інформацією каналу, за дорученням Лукашенка для супроводу літака в небо був піднятий винищувач Міг-29.

Прес-секретар аеропорту Роміна Саматханова також розповіла, що літак приземлився через повідомлення про мінування.

"Пілоти запросили посадку в Національному аеропорту Мінськ, посадка пройшла успішно. На цей час повідомлення про мінування поки не підтвердилося. В аеропорту працюють сапери, пасажири проходять повторний огляд", - цитує її "МЛЫН.ВУ".

Литовське видання Delfi.lt з посиланням на відділ комунікацій Литовського міжнародного аеропорту також підтверджує, що літак з Афін мав приземлитися у Вільнюсі о 13:00, але екіпаж вирішив посадити його в Мінську.

"Наскільки мені відомо, між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт. Літак зараз успішно приземлився. Іншої офіційної інформації у нас немає", - розповіла виданню керівник відділу Ліна Бейшене.

У МЗС Литви кажуть, що в цей час ведеться робота з посольством, а офіційної інформації про те, чому літаку довелося сісти в Мінську, у них немає.

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Автор: Катерина Комолова