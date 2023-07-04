Дівчина постила у себе в соцмережах новини про війну в Україні.

У Білорусі місцеві силовики затримали громадянку України і змусили її записати "покаянне відео" за те, що "поширювала фейки" про російську армію і "розпалювала ненависть" між Україною і Росією.

Ролик опублікував близький до білоруських силовиків Телеграм-канал "тг-канал сілавікоў". На відео дівчина розповідає, що приїхала в Білорусь ще до повномасштабного російського вторгнення і проживає в країні на підставі ВНЖ.

На тлі її промови прокручуються скріншоти особистої сторінки дівчини в Instagram, де вона репостила розслідування New York Times про масові страти жителів Бучі російськими військами, посилання на волонтерські збори для ЗСУ та новини про російські ракетні удари по житлових будинках в Україні.

"Затримана співробітниками міліції так як розпалювала в своєму Instagram ворожнечу між Росією і Україною. У своєму Instagram акаунті розміщувала фото і відео негативного змісту на адресу Російської Федерації", – говорить дівчина у відео.

В анотації до відео "тг-канал сілавікоў" називає дії українки "розпалюванням національної ненависті і поширенням фейків в мережі".

"Тепер понесе покарання і буде депортована", – йдеться в повідомленні без уточнення того, за якою статтею будуть "карати" українку.

Ситуація в Білорусі - останні новини

Після швидкоплинного заколоту Євгена Пригожина, коли марш на Москву закінчився нічим, в Білорусі почали облаштовувати польовий табір, куди, як очікується, перебазується ядро "групи Вагнера". За попередніми оцінками, білоруська база зможе вмістити близько 9 тисяч найманців.

У той же час з'явилася інсайдерська інформація, що Пригожин може повторити в Білорусі свій успішний російський досвід з вербуванням найманців з числа ув'язнених. Стверджується, що Олександр Лукашенко нібито вже дав свою принципову згоду.

Вас також можуть зацікавити новини: