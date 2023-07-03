Згоду на це нібито вже дав Лукашенко.

Після невдалого заколоту в Росії і втечі до Білорусі ватажок російської ПВК "Вагнера" Євген Пригожин готується до вербування білоруських ув'язнених до своїх лав, повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерела.

Нібито Євген Пригожин намагається розв'язати питання з вербуванням ув'язнених в білоруських в'язницях і колоніях і вже отримав схвалення невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Зараз, за інформацією джерел, шукають привід для того, щоб розпочати вербування.

Крім того, в Білорусь вже нібито перемістилися всі ключові особи ПВК "Вагнера" і близько 80% найманців. Близько 20% найманців залишаються в окупованому українському Луганську.

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Переїзд "вагнерівців" до Білорусі - що повідомлялося

Після невдалого заколоту "вагнерівців" в Росії Євген Пригожин і частина найманців його ПВК "Вагнера" отримали притулок в Білорусі. При цьому вербування в ПВК на території РФ було припинено, а прихильників Пригожина в російській армії почали вишукувати для проведення "патріотичних розмов".

За інформацією українських прикордонників, тепер на території РБ за згодою Олександра Лукашенка можуть розмістити до 8 тисяч найманців ПВК "Вагнера".

Угруповання "вагнерівців" у Білорусі може створювати загрозу для України, але, за оцінкою президента Володимира Зеленського, поки серйозної небезпеки вона не несе.

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