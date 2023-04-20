Відео з вибаченнями за антивоєнну позицію стали часто з'являтися в провладних телеграм-каналах РФ.

У російській Пермі патріоти, які підтримують війну в Україні, почали погрожувати власнику бару "Будинок культури" Данилу Гур'янову і власнику кафе "ПокеРамен" Данилу Шишкіну через сторіс, на якій вони пили за Україну.

Як пише видання "7x7", після цього обидва бізнесмени записали відеозвернення з вибаченнями.

"Ні в якому разі не повторюйте моїх помилок, це може привести ні до того, до чого ви хотіли", - сказав один з них.

Відео дня

Відео з вибаченнями за антивоєнну позицію стали часто з'являтися в провладних телеграм-каналах.

Переслідування людей в Російській Федерації - останні новини

В Росії суд оштрафував пенсіонерку на 40 тисяч рублів за те, що вона "вихваляла" президента України Володимира Зеленського.

Журналісти The Moscow Times повідомляли, що кількість справ, пов'язаних з "дискредитацією" армії РФ, збільшилася через доноси.

В окупованому Севастополі змусили вибачатися на камеру студента зі зруйнованого російськими загарбниками Маріуполя, в будинку у якого висів прапор України.

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