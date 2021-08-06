У спільнотах нібито розміщували матеріали, що закликають до екстремістської діяльності.

У Білорусі визнали екстремістським інтернет-ресурс Тribunа.cоm і його сторінки в соціальних мережах.

Про це повідомляє прес-секретар МВС Білорусі в Telegram.

Рішення виніс суд Залізничного району Вітебська 6 серпня.

Також до списку заборонених потрапили Telegram-канал "Тribunа.соm Білорусь", однойменний чат, сторінки в Instagram, Facebook, Twitter, Вконтакте і мобільні додатки.

Читайте такожБілоруська бігунка Тімановська розповіла, хто попередив її про небезпеку в МінськуУ Міністерстві внутрішніх справ заявляють, що адміністратори цих спільнот нібито розміщували матеріали, що закликають до екстремістської діяльності.

Тепер за репост публікацій з цих каналів передбачена адміністративна відповідальність.

Як відомо, сайт by.tribuna.com заблокований в Білорусі з 2020 року. Його співзасновником є Білорус Дмитро Навоша, який критикує режим Олександра Лукашенка.

Протести в Білорусі

Влітку 2020 року Міста Білорусі охопила хвиля протестів. Люди виходили на вулиці і влаштовували страйки на заводах, щоб змістити Лукашенка з посади президента через фальсифікацію виборів глави держави.

Але вже через кілька місяців апарату Лукашенка вдалося силовим методом придушити акції, політичні переслідування в країні відбуваються досі.

Ряд країн світу не визнають Лукашенка президентом, а ЄС в парі зі США ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за злочини.

У 2021 році Європейський Союз ввів новий пакет обмежень проти республіки після примушеної посадки пасажирського літака з опозиціонером Романом Протасевичем на борту 23 травня.

Білоруський опозиціонер Павло Латушко заявив, що в Білорусі з початку протестів проти режиму Олександра Лукашенка були затримано 35 тисяч осіб.

Автор: Людмила Жерновська