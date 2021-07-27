Він почав мовлення в 2007 році.

У Білорусі визнали екстремістськими інформаційні ресурси опозиційного телеканалу "Белсат".

Про це повідомляє прес-секретар МВС Білорусі в Telegram.

Рішення прийняв суд Залізничного району Гомеля 27 липня.

У Міністерстві внутрішніх справ підкреслили, що поширення інформації з екстремістських джерел тягне адміністративну відповідальність з покаранням у вигляді штрафу або арешту.

Читайте такожУ Німеччині за зберігання в підвалі танка часів Другої світової судять 84-річного чоловікаЗаступник директора "Белсату" Олексій Диковицький заявив, що влада намагається зачистити інформаційне поле в Білорусі.

"Рішення, природно, абсурдне. Ні Белсат, ні інші незалежні медіа не є екстремістами. Ми будемо продовжувати працювати, нести нашим глядачам і читачам інформацію білоруською і без цензури", - сказав він.

"Белсат" - польський супутниковий телеканал, що мовить в основному білоруською мовою. Він почав мовлення в 2007 році.

Порушення прав людини в Білорусі

14 липня в Білорусі затримали керівника Правозахисного центру "Вясна" Алеся Беляцького і ще більше десятка людей.

У правозахисників "Вясни "обшуки проходили в рамках порушеної в березні кримінальної справи за статтею пр о"організацію та фінансування групових дій, які грубо порушують громадський порядок".

Також 14 липня співробітники силових структур прийшли з обшуком до екс-голови "Об'єднаної громадянської партії", члена команди колишнього кандидата в президенти Білорусі від опозиції Світлани Тихановської Анатолія Лебедька.

До цього білоруські правоохоронні органи провели обшуки відразу у кількох журналістів видань "Наша Нива", "Брестська газета", "Віртуальний Брест".

У травні білоруська влада заблокувала незалежний сайт Tut.by. МВС Білорусі вимагає визнати екстремістською "інформаційну продукцію" Tut.by.

Всі ці видання і центр "Вясна" активно висвітлювали акції протесту, які почалися в Білорусі після президентських виборів у серпні 2020 року.

Автор: Людмила Жерновська