Щонайменше три табори припинили функціонувати.

У Білорусі раптово згорнули три табори підготовки російських окупантів. Там могли проходити навчання до 5 тисяч осіб.

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, датовані 4 липня, інформує білоруська служба "Радіо Свобода". На кадрах видно, що майданчики у районі полігону "Обуз-Лесновский" під Барановичами, "Лепельский" у Вітебський області, а також "Репища" під Осиповичами, що недалеко від Бобруйська демонтовані.

На цих таборах підготовку могли одночасно проходити близько 5 тисяч окупантів: на полігоні "Обуз-Лесновский" - 3 тисячі осіб, "Лепельский" - 1,5 тисячі, "Репища" - 600 осіб.

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Як зазначає військовий портал Defense Express, це далеко не всі табори, які РФ використала для підготовки мобілізованих, бо загальна кількість росіян на території Білорусі сягала 10-11 тисяч. А загальний план, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, охоплював можливість одночасного розміщення до 20 тисяч.

"Тобто скорочення таборів - це точно не те, що означало б збільшення кількості рашистів, які мали проходити тренування у Білорусі після мобілізації. Водночас остаточно говорити про те, що йде скорочення масштабів участі Мінська у цьому процесі доволі рано", - йдеться у повідомленні.

Події у Білорусі

Тренування російських окупантів у Білорусі відійшло на другий план, адже там очікують бунтівників ПВК "Вагнер".

24 червня ватажок найманців Євген Пригожин зупинив заколот проти Міноборони РФ після переговорів з Лукашенком. За озвученими домовленостями, "вагнерівці" та їхній ватажок Пригожин мали переїхати до Білорусі, але українська розвідка підтвердила перебування "кухаря Путіна" в Пітері.

У Білорусі вже підготували польові табори для "Вагнера", втім, Лукашенко запевняє, що найманців та їхнього ватажка поки нема на території РБ.

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