Історія із заколотом "вагнерівців" ще не завершена.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував наслідки заколоту Євгена Пригожина.

В інтерв'ю Obozrevatel Юсов анонсував можливі кадрові перестановки серед військово-політичного керівництва РФ.

"Історія з Пригожиним, як і з ПВК "Вагнер" загалом – не закрита. І в політичному сенсі зокрема. Найближчим часом ми очікуємо на продовження кадрових змін всередині самої Росії – як військових, так і політичних", - сказав Юсов.

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Він додав, що Пригожин знаходиться у Санкт-Петербурзі і про його переміщення до Білорусі на постійній основі мова не йде. В Білорусі буде лише юридична адреса ПВК "Вагнер", зазначив Юсов.

"Те, що буде відбуватись у Білорусі, матиме здебільшого інформаційний і формальний характер. Про повноцінне переміщення всього особового складу "Вагнера", як і персонально Пригожина, на територію Білорусі наразі не йдеться", - сказав представник ГУР.

Юсов також висловився про долю генерала Сергія Суровікіна, якого нібито тримали під вартою:

"Деякий час Суровікін був обмежений у своїх діях, у пересуванні. Проте станом на зараз його відпустили. І, знову ж таки, ситуація розгортається. Поки що висновки робити зарано".

Заколот "Вагнера" і його наслідки

23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив, що він поведе своїх найманців на Москву з метою "знімати Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ". Пригожин свій заколот назвав "маршем справедливості".

Пригожин вранці 24 червня разом зі своєю армією увійшов до Ростова, де планував взяти у полон Шойгу та Головнокомандувача ЗС РФ Валерія Герасимова.

Ввечері 24 червня у конфлікт втрутився самопроголошений президент Білорусі Лукашенко. Він переконав Пригожина зупинити похід на Москву.

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