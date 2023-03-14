Новий підрозділ контррозвідки MI5 надасть британським компаніям допомогу в боротьбі з китайським і російським шпигунством.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив про створення нового підрозділу в MI5, яке надасть британським компаніям та іншим організаціям негайний доступ до експертних порад з безпеки.

Цей крок стався на тлі зростання занепокоєння з приводу фінансованих державою Китаю хакерських дій, націлених на західні фірми та крадіжки інтелектуальної власності, особливо тих, хто працює в чутливих секторах, пов’язаних із такими сферами, як оборона. Про це повідомляють The Telegraph і The Times.

"Китай є країною, цінності якої дуже відрізняються від наших. Я думаю, що це є епохальним викликом для нас і для світового порядку. Я [гостро усвідомлюю] виклик, який створює Китай. Це абсолютно правильно, що ми захищаємо себе від цього. Відколи я став прем’єр-міністром, ми вжили дуже значних заходів для цього. І це те, що ми будемо продовжувати робити", - сказав Сунак.

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Зазначається, що голова британського уряду викладе свій план боротьби з "визначальним для епохи викликом" Китаю в рамках оновленої дипломатичної та оборонної стратегії країни.

У рамках оновленої стратегії Сунак оголосить про створення "Національного управління безпеки" в структурі MI5, щоб надавати консультації підприємствам, університетам та іншим організаціям, які є об’єктами промислового шпигунства. Як приклад наводиться занепокоєння через спроби китайських і російських хакерів, які фінансуються державою, викрасти під час пандемії коронавірусу дані про вакцини, зокрема в Оксфордському університеті.

Зазначається, що пропонуючи підтримку безпосередньо суспільству, влада також відзначатиме останню фазу виходу MI5 та інших розвідувальних служб з тіні.

Компанії та інші установи зможуть звертатися до агентства за порадою щодо роботи з китайськими компаніями, ведення бізнесу в Китаї або купівлі обладнання у тамтешніх постачальників. Очікується, що влада викладе вказівки щодо роботи з такими компаніями, як Huawei та Hikvision, а також запропонує поради щодо поглинань у чутливих галузях.

Новини Великої Британії

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, щосвіт очікує "важке і небезпечне десятиліття" на тлі величезних загроз, що йдуть від Росії та Китаю. Зокрема, російське вторгнення в Україну і можлива агресія Китаю проти Тайваню загрожують створити світ, "який визначається небезпекою, безладом і розбратом".

Голова британського уряду також анонсував збільшення видатків на оборону. У найближчі два роки вони зростуть на 5 мільярдів фунтів стерлінгів (близько $6 мільярдів). Зазначається, що 3 мільярди фунтів спрямують на розвиток ядерних сил стримування.

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