Уряд країни хоче збільшити витрати на оборону до 2,25% ВВП.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив про збільшення видатків на оборону. У найближчі два роки вони зростуть на 5 мільярдів фунтів стерлінгів (близько $6 мільярдів).

Як пише The Telegraph, витрати Британії на оборону в 2021-2022 роках становили 71,4 мільярда фунтів стерлінгів.

Передбачається, що додаткові гроші дозволять до 2025 року збільшити витрати на оборону до 2,25% ВВП (у 2020 році цей показник становив 2%).

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У канцелярії глави уряду зауважили, що пункт про збільшення військового бюджету буде відображено в оновленій версії Комплексного огляду питань безпеки, оборони та зовнішньої політики Сполученого Королівства. Її опублікують сьогодні, 13 березня.

Зазначається, що 3 мільярди фунтів спрямують на розвиток ядерних сил стримування. Ще частина суми піде на заповнення запасів боєприпасів і озброєнь, які були передані Україні для захисту від агресора.

"Документ відповідає на геополітичні загрози, що виникають унаслідок війни РФ проти України та економічного примусу з боку Китаю", - йдеться у заяві.

Збільшення витрат на оборону

На початку року стало відомо, що частина членів НАТО виступають за підняття мінімального рівня витрат на оборону. Вони хочуть, щоб було встановлено ліміт 2% від валового внутрішнього продукту.

Ідею підтримують Польща, Литва і Великобританія. А ось Німеччина, Бельгія і Канада виступили, як "противники" згаданого рішення.

У лютому 2023 року канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив мету довести витрати на оборону до не менше 2% ВВП.

Нещодавно повідомлялося, що цього року Польща витратить на оборону 4% свого ВВП, що удвічі більше за прийнятий в НАТО мінімальний поріг. З таким показником Польща стане лідером в Альянсі за рівнем витрат на оборону в розрахунку на душу населення.

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