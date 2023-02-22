Президенти обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту Зеленського до Лондона.

Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту глави держави до Лондона.

"Провів розмову зі справжнім другом України – премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час мого візиту до Лондона", - повідомив Зеленський у Telegram.

Президент України наголосив, що цінує розуміння Великою Британією того, що швидкість постачання військової допомоги сьогодні – це успіх України на полі бою.

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"Разом наближаємо нашу спільну перемогу", - підкреслив Зеленський.

Допомога від Великої Британії: деталі

18 лютого прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Ріші Сунак наголосив, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, що Британія стане першою країною, яка надасть Україні далекобійну зброю.

Крім того, в Офісі президента України не виключають, що Велика Британія може першою надати Україні винищувачі. При цьому, як зазначив керівник ОП Андрій Єрмак, ще є питання, які необхідно узгодити.

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