Війна в Україні та потенційний напад Китаю на Тайвань загрожує світу ядерною війною.

Світ очікує "важке і небезпечне десятиліття" на тлі величезних загроз, що виходять від Росії та Китаю. Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, слова якого наводить Sky News.

За його словами, російське вторгнення в Україну і можлива агресія Китаю проти Тайваню загрожують створити світ, "який визначається небезпекою, безладом і розбратом". Сунак попереджає, що світ зіткнувся з найбільшим за кілька десятиліть ризиком ескалації загроз до рівня "неконтрольованого конфлікту" із застосуванням ядерної зброї.

Своїм невідкладним пріоритетом в області безпеки британський уряд сьогодні вважає протидію загрозам, які створила розв'язана Росією війна в Європі. Однак майбутня війна в Індо-Тихоокеанському регіоні, де зростає напруженість з Китаєм через Тайвань, може мати "глобальні наслідки більш серйозні, ніж конфлікт в Україні".

Відео дня

У цьому контексті Ріші Сунак назвав Комуністичну партію Китаю "викликом епохи", хоча раніше британська влада розглядала її як "системну проблему".

Напруженість навколо Тайваню

Китай різко збільшив свій військовий бюджет, не приховуючи бажання досягти військового паритету з США. Експерти вважають, що додаткові витрати Китаю будуть спрямовані в першу чергу на розвиток ядерного потенціалу, військово-космічних і морських сил.

За даними ЦРУ, Китай готується до потенційної війни з США за контроль над Тайванем вже в 2027 році. У ЦРУ вважають, що Пекін протверезів від провального вторгнення Росії в Україну, але недооцінювати амбіції Китаю щодо Тайваню не слід.

Тим часом деякі експерти вважають, що США в даний час не готові до повномасштабної війни з Китаєм. Деякі важливі типи боєприпасів у американців закінчаться в такій війні буквально за тиждень.

Вас також можуть зацікавити новини: