Голова оборонного комітету заявила, що в Європі зараз налічується майже 3000 танків Leopard 2.

У Бундестазі розчаровані тим, що під час "Рамштайну" політики не ухвалили рішення щодо передачі Україні танків Leopard 2.

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман, яку цитує ZDF, наголосила, що Берлін має щонайменше дозволити іншим країнам передавати німецькі танки Україні.

"Історія дивиться на нас, а Німеччина, на жаль, знову продемонструвала неспроможність. Те, як канцлер ФРН Олаф Шольц інформує про цю тему громадськість - просто катастрофа, оскільки, з одного боку, Німеччина надає Україні масштабну допомогу, проте через відсутність рішення щодо бойових танків створюється інше враження", - пояснила Штрак-Циммерман.

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За словами депутатки, новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус "перебуває на ланцюгу".

"Сигнал був би правильним, якби ми дали партнерам зелене світло. Не всі повинні (передавати танки - УНІАН), а ті, хто має Leopard 2 і хто готовий поставити їх Україні. Це був би перший крок", - зазначила Штрак-Циммерман.

В Європі налічується майже 3000 танків Leopard 2. На її думку, передача навіть частини з них стала б справжнім сигналом.

Танки Leopard для України

Як повідомляв УНІАН, 20 січня Пісторіус заявив, що союзники не мають одностайної думки стосовно постачання сучасних танків західного виробництва в Україну. Він доручив посадовцям провести аудит німецьких запасів танків Leopard 2 на той випадок, щоб якщо буде "позитивне рішення" - швидко перейти до постачання танків в Україну.

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8") західні союзники не змогли одностайно ухвалити рішення про передачу Києву танків Leopard 2. Тоді Пісторіус зізнався, що не знає, чи дозволить його країна полякам передавати Leopard 2 Києву. Це рішення ухвалить канцлер ФРН Олаф Шольц.

21 січня міністри закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, Латвії Едгарс Рінкевічс і Естонії Урмас Рейнсалу закликали Німеччину надати Україні основні бойові танки Leopard 2.

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