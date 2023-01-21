Прага також заявляє, що "нічого подібного не обговорювалося і на засіданні "Рамштайн".

Чехія не висловлювала готовність відмовитися від танків Leopard 2 на користь України. Інформація, яка раніше з'явилася в ЗМІ, є неправдивою, заявили у міністерстві оборони країни.

"Ніхто не просив і не пропонував Чехії надати танки, які, згідно з раніше укладеним договором, вона отримає від Німеччини як компенсацію за допомогу Україні", - йдеться в повідомленні міноборони.

Прага також заявляє, що "нічого подібного не обговорювалося і на засіданні"Рамштайн". "Припущення про те, що Чехія замість танків Leopard отримає американські танки Abrams, також не відповідає дійсності", - заявили в чеському Міністерстві.

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Про нібито готовність Чехії передати Україні 30 одиниць Leopard, які Прага повинна отримати замість переданих ЗСУ радянських Т-72, писало німецьке видання FAZ. Журналісти у своєму матеріалі посилалися на "джерела в дипломатичних колах".

Танка Leopard для України - що відомо

Попри надихаючі заяви низки країн щодо готовності поставити Україні Leopard, їхня передача танків так і не було затверджена на засіданні "Рамштайн" 19 січня.

Повідомлялося, що у країн були з цього приводу великі дискусії, які поки не ознаменувалися якимось єдиним рішенням. Щоб Україна отримала Leopard від тієї ж Польщі, цю передачу повинен, згідно з експортною ліцензією, узгодити Берлін.

Немає рішення і про постачання американських важких танків Abrams. Вашингтон у всіх своїх заявах посилається на труднощі з обслуговування цієї техніки.

Разом з тим групу українських військових вже відправлять навчатися на Leopard і британських Challenger 2. Це може бути хорошим знаком, що Leopard незабаром все ж з'являться на українському фронті.

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