Офіційно цю версію не підтвердило жодне з відомств.

Ракета, уламки якої знайшли у 15 км від міста Бидгощ у Польщі, могла бути російською Х-55. Її могли запустити з російського літака, що перебував у повітряному просторі Білорусі.

Як повідомляє повідомляє видання Onet із посиланням на джерела, це найбільш імовірна версія того, що сталося 16 грудня.

"Тоді радари нашого Центру повітряних операцій відстежували політ цієї ракети, але в якийсь момент вони її втратили", – пояснило джерело. При цьому офіційно цю версію не підтвердило жодне з відомств.

Відео дня

Зазначається, що польський генерал Томаш Піотровский раніше висловлював думку, що ці уламки можуть бути повʼязані "з тим, що відбувалося у повітряному просторі Польщі" у середині грудня минулого року, коли РФ здійснила черговий масований обстріл українських міст. Польський премʼєр Матеуш Моравецький також казав, що 16 грудня минулого року в повітря по тривохі піднімали винищувачі F-35 і польські літаки, які відстежували траєкторію ракети, що перебувала над Польщею.

Водночас інший співрозмовник видання наголосив, що версія з падінням російської ракети у Польщі – найсерйозніша з тих, які вивчають слідчі під час розслідування того інциденту.

Падіння ракети на території Польщі: що відомо

Наприкінці квітня польська влада офіційно підтвердила, що неподалік міста Бидгощ виявили уламки обʼєкта, схожого на ракету "повітря-земля". Офіційно ці фрагменти назвали "уламками неідентифікованого військового об'єкту", наголосивши, що безпеці людей загрози немає.

Водночас зазначалося, що на уламках виявили надписи російською мовою, що може свідчити про те, що ракета була радянською. При цьому бойової частини в ній не було.

Вас також можуть зацікавити новини: