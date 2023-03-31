За попередніми даними, ніхто не постраждав.

У п'ятницю, 31 березня, в Тбілісі сталася масштабна пожежа в готелі "Амбасадор".

В Міністерстві внутрішніх справ Грузії повідомили, що пожежу вдалося локалізувати, на місці працюють 16 пожежно-рятувальних розрахунків МНС. За попередніми даними, загоряння сталося на третьому і четвертому поверхах чотириповерхової будівлі.

На поширених в мережі відео можна побачити, що під час пожежі в будівлі знаходилися люди. На одному з роликів двоє чоловіків намагаються спуститися з третього поверху по колонах, поки прямо біля них вирує пожежа.

Відео дня

На сторінці готелю в соціальній мережі Facebook повідомляється, що пожежа почалася близько 18:10. З готелю евакуювали персонал і гостей.

"Через кілька хвилин після інциденту на місце залучили Службу управління НС МВС. На щастя, обійшлося без жертв. СК МВС працює над встановленням причини загоряння", - йдеться в повідомленні.

Масштабні пожежі - останні новини

Нагадаємо, що в лютому в Києві стався серйозний пожежа на складах з лакофарбовими матеріалами. В результаті події ніхто не постраждав.

У Сполучених Штатах Америки зійшов з рейок і загорівся потяг, що перевозив небезпечні речовини. У зв'язку з цим владі довелося евакуювати людей, які проживають в радіусі 1,6 кілометра від місця інциденту.

У Латвії горіло підприємство з виробництва дронів, що працює з більш ніж 70 країнами. До гасіння серйозної пожежі залучали 50 пожежників.

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