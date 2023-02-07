У Латвії, в місті Марупе сталася масштабна пожежа на підприємстві з виробництва безпілотних літальних апаратів Edge Autonomy, який виготовляє дрони в тому числі для України. В результаті загоряння утворилося сильне задимлення.
Як повідомляє Delfi, мешканців міста закликають зачинити вікна, двері та вимкнути вентиляцію. У Edge Autonomy підтвердили, що пожежа охопила їхнє виробництво. При цьому в компанії відмовилися від більш детальних коментарів. Заступник директора Edge Autonomy Яніс Вілманіс зазначив, що пожежа завдала серйозної шкоди, проте точні її масштаби поки невідомі.
Відомо, що повідомлення про пожежу надійшло у вівторок, 7 лютого, о 15:14. Рятувальники констатували, що завод горить відкритим полум'ям, і вогонь швидко поширюється.
На місці загоряння в Марупе задіяні 50 пожежників, дев'ять автоцистерн, три автодрабини. Також залучили рятувальників з ризького аеропорту з єдиною в Латвії автоцистерною ємністю 35 тонн води.
Видання зазначає, що Edge Autonomy є одним із провідних світових постачальників дронів. Продукція компанії використовується для військових, цивільних і академічних потреб і поставляється в більш ніж 70 країн.
Масштабні пожежі: останні новини
7 лютого 2023 року в Росії сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл", який є одним з найбільших в РФ. Він розташований в місті Кстово Нижегородської області.
Кількома днями раніше в США сталася масштабна залізнична аварія. У штаті Огайо зійшов з рейок і загорівся потяг, що перевозив небезпечні речовини.
У Київській області ввечері 5 лютого трапилася масштабна пожежа в житловому будинку. Вогонь поширився на чотири квартири.
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